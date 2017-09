Población costarricense gana un año más de vida saludable

Cuando un costarricense nace, de los 79 años que vivirá en promedio, disfrutará 71,1 años con buena salud y calidad de vida y poco menos de ocho años con algún tipo de enfermedad.

Este indicador se conoce como esperanza de vida saludable y cada vez es mayor para la población tica.

Una publicación del Instituto de Mediciones y Evaluaciones en Salud de la Universidad de Washington, en Estados Unidos (IHME, por sus siglas en inglés) indicó que estos 71,1 años son casi un año más que el visto en su anterior informe (de octubre de 2016), cuando la esperanza de vida saludable de los costarricenses se ubicó en 70,27 años.

Los años de enfermedad o mala calidad de vida incluyen resfríos, depresiones, males crónicos, cáncer, y las secuelas de la discapacidad provocada por enfermedades o accidentes, que podríamos enfrentar en cualquier momento a lo largo de nuestra existencia.

Jaqueline Castillo, una de las investigadoras del estudio por Costa Rica, explicó que son varios los factores que llevan a esta ganancia. Entre ellas destacan las políticas públicas para controlar los males respiratorios, las malformaciones congénitas de corazón, el asma, una mejor atención prenatal y neonatal, el adecuado manejo de niños de pretérmino, el seguimiento de la diabetes, entre otras.

Castillo, quien también lideró el estudio llamado de carga de enfermedad que hace la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), destacó otras medidas como la incorporación de estrategias para abordar mejor los problemas cardiovasculares en la población infantil, el sostenimiento de programas como la promoción del correcto lavado de manos y el protocolo de toser y estornudar, así como modificaciones en el manejo de pacientes asmáticos, han sido clave en este proceso.

Sin embargo, hay situaciones que también ponen a los ticos a perder días y años de vida saludable y a los que debe prestarse atención.

Dentro de estas situaciones están los hechos violentos, los accidentes de tránsito, los tumores malignos de mama, colon y recto, el alcoholismo, la cirrosis, la drogadicción, el alzhéimer, el sobrepeso y la obesidad, la depresión y otros trastornos mentales y del comportamiento.

¿Cómo se llega a estas conclusiones?

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron un indicador conocido como Evisa (años de vida saludables) que calcula cuántas personas mueren, a qué edad (según cada enfermedad o accidente) y cuántos individuos continúan vivos pero con poco bienestar.

Para ello se analizaron 249 causas de muerte, 315 enfermedades y 79 factores de riesgo en 195 naciones.

Así se determinó cuántos años vive con salud la población mundial y cada país.

Aporte salud a su vida

En cada persona está tener más años de vida saludable. Para lograrlo: haga ejercicio, no fume, no ingiera gran cantidad de azúcar ni de grasa, no abuse del licor y trate de disfrutar del tiempo libre con los seres queridos.