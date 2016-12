Médicos piden mantener tratamientos durante fiestas y vacaciones

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Por olvido, porque sienten que no los necesitan y hasta para poder ingerir licor —ya que está contraindicado mezclarlo con algunos medicamentos— muchos enfermos suspenden sus tratamientos durante estas fechas.

Esos descuidos terminan por convertir las fiestas y paseos de Navidad y fin de año en malos ratos y hasta emergencias médicas.

Así lo sostienen la jefa del área de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, Angélica Vega y la farmacéutica del Hospital San Juan de Dios, Cristina Fernández, quienes aseguran que es común que durante las vacaciones los pacientes dejen de retirar sus recetas o alteren sus usos.

Según una encuesta sobre medicamentos realizada por la Caja, un 15% de los pacientes asegura que no cumple con los tratamientos que les preescriben por olvido, porque no les gusta tomar pastillas o los abandonan apenas se sienten bien.

De acuerdo con Fernández, en algunos casos también sucede que durante vacaciones las personas cambian su rutina al salir de sus casas, por lo que esto repercute en los horarios e indicaciones médicas para sus tratamientos.

Entre los casos más comúnes están los pacientes crónicos (diabéticos, hipertensos, enfermos cardíacos) quienes descuidan sus tratamientos por no retirar las medicinas a tiempo.

Asimismo, quienes padecen infecciones y deben tratarse con antibióticos también tienden a ser no adherentes (no siguen receta) a sus tratamientos. En estos casos es común que suspendan su uso porque ya no tienen síntomas o para poder consumir licor.

"En el caso de tratamientos antibióticos como son medicamentos seleccionados para el tratamiento de infecciones la prescripción debe ser cumplida tal cual el médico se la mandó y no puede ser abandonada incluso aunque haya mejorado sintomáticamente", indicó Fernández.

Esto se debe a que al tratarse de infecciones bacterianas el suspender un antibiótico a mitad del tratamiento puede crear resistencia y por ende complicar aún más la enfermedad.

Tome nota

-Siga la receta al pie de la letra

-Termine siempre los antibióticos

-No comparta sus medicamentos

-No se automedique

-Consulte las comidas que interactúan con su tratamiento

-Mantenga sus medicinas en lugar fresco, si va de paseo a la playa evite dejarlos al sol o la humedad

-Si va de viaje garantice que lleva el tratamiento completo para todos los días que estará fuera de su casa

-Mantenga las medicinas fuera del alcance de los niños











