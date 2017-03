Costa Rica es un país cada vez más feliz

Informe se dio a conocer este lunes con motivo del Día Mundial de la Felicidad

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Costa Rica avanzó en el ranking del World Happiness Report (Reporte Mundial de Felicidad), al pasar del puesto 14, obtenido el año pasado, al número 12, entre 156 países.

Así, nuestra nación es la más feliz de América Latina y la segunda más feliz del continente americano, después de Canadá, que ocupa el lugar número 7.

Este informe fue presentado la mañana de este lunes en las Naciones Unidas, con motivo del Día de la Felicidad, a celebrarse todos los 20 de marzo.

El reporte fue realizado por la Red para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés), asociación que incluye más de 100 especialistas en psicología, antropología, economía y política en todos los continentes.

Nuestro país obtuvo una calificación de 7.079 puntos de 10.000 posibles. Situaciones como la esperanza de vida saludable (años que puede vivir una persona con salud y calidad de vida, que en Costa Rica es de 70,27 años), el apoyo que encuentran los costarricenses en sus familiares y amigos, así como la libertad para tomar sus propias decisiones, hacen que destaquemos en el mapamundi.

LEA: Felicidad de los ticos destaca de nuevo en dos estudios

Sin embargo, otros rubros como el PIB per cápita, el cuán generosos somos y la percepción que tenemos sobre la corrupción en nuestro territorio, hacen que nuestra felicidad no sea tan completa.

"Esto no quiere decir que todas las personas de los países más felices sean realmente felices, lo que queremos asegurarnos es de ver cuáles países le dan a sus ciudadanos lo que necesitan para lograr este estado, y que cada nación vea cómo está, cómo avanza y qué le hace falta", comentó Andrea Illy, coordinador del SDSN, en la conferencia de prensa en donde se dio a conocer el informe.

"La felicidad es cada vez un factor más determinante para tomar en cuenta", agregó.

El orden. El primer lugar de este año fue ocupado por Noruega, con 7.537 puntos, seguido por Dinamarca (primer lugar del año anterior), con 7.522, y de Islandia con 7.504. Los últimos puestos fueron ocupados por Tanzania (con 3.349 puntos), Burundi (2.905) y la República Central de África (2.693).

LEA: La felicidad de los ticos alcanza un 85,5%

En el continente americano, el primer lugar lo ocupa Canadá (puesto 7, con 7.316 puntos), seguido de Costa Rica. Luego sobresalen Estados Unidos (puesto 14, con 6.993 puntos), Chile que se ubicó en el sitio número 20 (6.652 puntos) y Brasil en el 22, con 6.635 puntos.

Cambios. Pese a avanzar en el ranking, Costa Rica obtuvo ocho puntos menos que en el 2016, cuando consiguió un puntaje de 7.087. Sin embargo, vale la pena aclarar que casi todos los países que estaban en los primeros puestos el año pasado bajaron ligeramente.

¿A qué se debe? En nuestro caso, hubo más ticos que consideraron que viven en un país corrupto (se pasó de un 76% a un 78%) y se bajó ligeramente en quienes sienten total libertad para tomar decisiones y realizar sus actividades (de un 91% a un 87%).

Como aspecto favorable, el informe anotó que la gente en Costa Rica es más caritativa. Las personas que aseguran realizar obras de caridad al menos una vez al mes pasaron de un 6% a un 9%.

Otras naciones no salieron bien libradas en este informe. Tal fue el caso de Venezuela, que bajó 1.597 puntos y se ubicó en el puesto 82; Grecia, bajó 1.099 puntos (está en el puesto 87) y la República Central de África que bajó 1.467 unidades y está en el último lugar de la lista.

Por el contrario, hay países que más bien avanzaron en el camino hacia la felicidad. Por ejemplo, Nicaragua fue la nación en el mundo con mayor evolución en su felicidad, pues sumó 1.364 unidades y ahora se sitúa en el puesto 43. El año pasado estaba en el 48.

De nuestro archivo: Costa Rica es el país más feliz del mundo, pero no el paraíso

Mención privilegiada

¿Y por qué en otras publicaciones se ha dicho que somo el país más feliz del mundo? Costa Rica sí lo es, pero de acuerdo con otro estudio: el Happy Planet Index (Índice Planeta Feliz), que se publica una vez cada dos años y en el 2016 nos dio ese lugar de privilegio.

¿A qué debe la diferencia? Sencillo: cada estudio mide rubros diferentes. Aunque ambos análisis tienen una definición similar de la felicidad –basada en índices como salud, satisfacción de los individuos y equidad social– los investigadores toman en cuenta criterios similares pero no iguales.

Archivo LN: 'Si queremos felicidad, debemos definir qué nos hace felices'

El Happy Planet Index (realizado desde el 2000 por la fundación inglesa New Economics) mide cuatro aspectos: el bienestar de los habitantes –basado en una encuesta de la firma Gallup–, esperanza de vida al nacer, inequidades en la sociedad y la huella ecológica (cantidad de recursos naturales que se consumen frente a la capacidad del ecosistema para generarlos). De esta manera, los tres primeros rubros se multiplican y se dividen entre la huella ecológica. Costa Rica ha liderado este índice en los años 2016, 2012 y 2010.

Por su parte, el Reporte Mundial de la Felicidad (World Happiness Report), desarrollado por la SDSN y revelado este lunes, no toma en cuenta la huella ecológica y no incluye la esperanza de vida al nacer. Lo que usa es la esperanza de vida saludable (años que vive una persona con buena salud).

LEA: Costarricenses ganaron un año de vida saludable

El Reporte Mundial de la Felicidad adiciona un elemento económico: el producto interno bruto (PIB) del país en relación con su número de habitantes. Este rubro pone Costa Rica como país de ingreso medio.

Asimismo, utiliza la misma encuesta de Gallup sobre satisfacción, pero trata cuatro de sus preguntas como variables separadas: soporte social (tener a personas que apoyen en momentos difíciles), libertad para tomar decisiones, percepción de corrupción en el país y generosidad (participar de actos de caridad).

Este reporte le añade algo más: un país imaginario llamado Distopía, en donde los ciudadanos son menos felices y tienen la menor cantidad de recursos para conseguir esa felicidad. Su nombre es el antónimo de "Utopía".

Todos los países fueron comparados con Distopía y eso se usó como un rubro más en todo el análisis.

Sin embargo hay temas que podrían ser determinantes para la felicidad cotidiana de los habitanets de un país que no son medidos. Por ejemplo, aunque a muchos costarricenses la frustración por el tránsito podría influir en su nivel de felicidad, esto no los mide. Tampoco mide aspectos como la depresión, la tasa de homicidios o la tasa de suicidios, algo que varios países han sugerido que estos índices incluyan.

¿Los estudios reflejan realmente la felicidad?

¿Son los habitantes de Noruega los más felices del mundo y los canadienses los más felices del continente americano? La respuesta que tienen los especialistas es "no necesariamente".

En una entrevista anterior, Nic Marcs, coautor del Happy Planet Index, aseguró que estos índices muestran cuánto ofrece un país para la felicidad de sus habitantes, pero aclaró que, al fin y al cabo, eso es una decisión individual.

"Costa Rica sí es el país más feliz del mundo (según su índice), pero no es el paraíso; ningún lugar lo es, en cualquier parte hay problemas. La felicidad es una decisión. Una persona puede vivir en Costa Rica, país que le da todo para ser feliz, y no serlo. En cambio, otra persona puede vivir en un país que no le brinde herramientas para su felicidad y ser muy feliz", concluyó.

En otra entrevista sobre este tema, Lhaba Tshering, oficial del gobierno de Bután, quien trabaja en mejorar la felicidad de sus habitantes, indicó que el problema puede estar en cómo se mide esta sensación.

"Lo ideal es que el Gobierno y la población definan qué los hace felices y, con base en eso, evalúen la felicidad de los habitantes. Esto debe hacerse a lo interno de cada país, porque las opiniones entre una nación y otra pueden variar mucho", afirmó Tshering.











Comparta este artículo Vivir Costa Rica es un país cada vez más feliz Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Costa Rica es un país cada vez más feliz Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.