Alzhéimer se daría más leve en personas bilingües

Desde hace más de una década estudios han confirmado que si una persona habla dos o más idiomas su riesgo de desarrollar el mal de Alzhéimer será menor.

Ahora, una nueva investigación de la Universidad San Raffaele en Milán, Italia, confirmó que si una persona bilingüe o políglota llegara a desarrollar este trastorno, sus síntomas serán más leves y su evolución mucho más lenta.

¿Cómo lo supieron? La investigadora Daniela Perani y su equipo realizaron escáneres cerebrales y pruebas de memoria a 85 personas mayores de 65 años, todas con alzhéimer. Entre los participantes, 45 hablaban tanto alemán como italiano y 40 solamente hablaban un idioma.

Los científicos vieron que los participantes bilingües tuvieron puntuaciones entre tres y ocho veces más altas que quienes solo hablaban un idioma.

¿A qué se debe? El estudio, publicado en la revista Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS) estima que las personas bilingües parecieron tener una mejor conectividad funcional en las regiones frontales del cerebro, lo que les permitía mantener un mejor pensamiento, mejor memoria y mejores funciones básicas a pesar del alzhéimer.

Al pasar de un idioma a otro, el cerebro de quienes son bilingües crea conexiones alternativas.

"Usar constantemente dos idiomas lleva al cerebro a trabajar de más. Hacer esto durante toda la vida causa cambios estructurales y se crea una 'reserva neural' que hace que este órgano sea más resistente contra el envejecimiento", señaló Perani en un comunicado de prensa.

La investigadora agregó que, además, quienes hablan dos o más idiomas logran vencer la muerte de sus neuronas creando más conexiones cerebrales.

Los científicos, sin embargo, son conscientes que estos son los primeros resultados, pero que debe investigarse aún más, pues el estudio se hizo con muy poca población y deben replicarlo en un mayor número de individuos.

Mientras tanto motivan a las personas de todas las edades a aprender un nuevo idioma. Entre más nos habituemos a estar cambiando de un idioma a otro, más conexiones alternativas hará nuestro cerebro.

¡Cuide su memoria!

Hablar un segundo idioma solo es un ingrediente para proteger su cerebro del alzhéimer. Aquí hay otros consejos.

Aprenda. No importa el tema, busque un curso de cualquier cosa, lea, pregunte a conocidos sobre aspectos que usted desconoce.

Pasatiempos. Haga crucigramas, sudokus, escriba, juegue con palabras o converse con la gente.

¡Muévase! Estar activo y en movimiento relaja la mente y genera hormonas que ayudan al cerebro; además, evita males como la hipertensión y diabetes, factores de riesgo para la demencia.

Coma bien. Para mejorar el funcionamiento del cerebro, consuma muchas frutas, verduras y proteínas y pocas grasas y azúcares.











