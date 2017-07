Joven costarricense pone a competir su talento en certamen de Lego

La fascinación por los juegos armables de piezas diminutas, que atrae a muchos, adquiere otra dimensión cuando se es un profesional del diseño y de la animación.

De eso sabe Francisco Escobar, quien puso a trabajar la dupla conocimiento–imaginación y gracias a esto convirtió un majestuoso conjunto arquitectónico de la ciudad de México en una miniatura de 30 centímetros de largo, 13 de alto y 5 de ancho.

El juego, de más de 500 piezas, está conformado por la Plaza de la Constitución o Zócalo, el Monumento a la Independencia o Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes.

La propuesta del joven costarricense es uno de los proyectos participantes en Lego Ideas, un certamen por medio del cual la firma de juguetes convoca a particulares de todo el mundo a proponer sets de juegos con potencial de comercialización.

Para que los proyectos sean valorados por la líder mundial de juguetería, estos deben haber reunido 10.000 votos. En este enlace puede ver la propuesta de Escobar. Debe registrarse y votar.

Usted puede conocer el set de juego creado por el joven este sábado 29 de julio, a partir de las 10 a. m., en la galería y auditorio Roberto Sasso de la Universidad Veritas, en Zapote. Ahí, el muchacho dará una charla sobre la elaboración del prototipo.

Un 'fiebre'

Según explicó Escobar, siempre ha sido un fanático de los legos.

"Antes había diseñado uno de Batman (el superhéroe), pero no lo puse a competir porque la Lego lo sacó antes. Se nos ocurrió lo mismo", afirmó.

En cuanto a la propuesta con la que participa actualmente, dice que la construcción le tomó alrededor de tres meses. Primero realizó el diseño –en tecnología 3D– y luego compró las partes en un banco de piezas de Lego disponible en Internet.

¿Y por qué México y no Costa Rica? Según contó, por el momento, la marca de juguetes no está enfocada en ciudades pequeñas, sino en grandes.

Además, con esa otra nación tiene gran afinidad, pues ahí vive parte de su familia materna.

"Las veces que he podido visitarlo, me he enamorado del país. De su arquitectura, de todo... Sin embargo, ya empecé a diseñar un proyecto igual, pero con la ciudad de San José; ese tengo que retomarlo", aclaró.

Proceso de selección

Luego de haber reunido los 10.000 votos, Lego revisa la propuesta y, si cumple con una serie de características, la comercializa en todo el mundo como una edición especial. Adicionalmente, le entrega al ganador el 1% de las ganancias obtenidas tras la venta del nuevo producto.

"A mí me fue tan bien al inicio, que en dos días ya tenía los 100 votos. Pero la idea es motivar a la gente para que siga votando, ya que casi estoy en los 3.000 votos", afirmó Escobar.

Según contó el joven, algunos ejemplos de sets triunfadores en este concurso son la teoría de Big Bang, la película Wall-E, los Beatles, Los Cazafantasmas y las ciudades de Berlín (Alemania), Londres (Inglaterra), Nueva York (Estados Unidos) y Venecia (Italia).

"Hasta el momento, Lego no ha reproducido ninguna ciudad latinoamericana. O sea, que si lo acogen, esta sería la primera", prosiguió el diseñador.

El proyecto del animador y diseñador publicitario participa en el certamen dentro de la línea Lego Architecture (Lego Arquitectura), división con la que la marca vende reproducciones a escala de célebres obras arquitectónicas. Dos de ellas son el Capitolio de los Estados Unidos –edificio en Washington D. C que alberga las dos cámaras del Congreso– y la Torre Eiffel, en París, Francia.

Recolección de votos

El proceso de selección de proyectos por parte de Lego es tan complejo que tarda alrededor de dos años. Cada participante tiene 600 días para conseguir la totalidad de los votos.

Cada cierto tiempo se deben superar las metas. Por ejemplo, los primeros 100 votantes tenían que estar en 30 días, y para llegar a los 1.000, el tiempo efectivo era de 60 días.

El período de votación es extenso porque la forma de elegir al candidato favorito es un tanto "engorrosa" para el público, dijo el joven.

"Es posible votar en dos minutos, pero como hay que ingresar a un sitio en Internet de Lego, llenar un formulario y crear un usuario, eso a veces le da pereza a la gente", agregó.

Aun tiene a su favor alrededor de 400 días (poco más de un año), pues la propuesta la inscribió en febrero de ese 2017. Sin embargo, el joven insta a los costarricenses a que lo apoyen desde ya.

¿Quiere votar? Ingrese a este sitio web y regístrese. Puede revistar este tutorial antes de hacerlo.

Francisco Escobar tiene 31 años y es vecino de barrio González Lahmann. Actualmente, trabaja en la firma canadiense especializada en producción de servicios digitales, Hangar, con sede en la Zona Franca Metropolitana, en Heredia.

En el 2012 se graduó de la carrera de Animación por la Universidad Veritas, y en el 2016 concluyó la de Diseño Publicitario en ese mismo centro de estudios.