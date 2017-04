Cinco parques nacionales retan al turismo sostenible en concurso

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Al mejor estilo de un rally, un concurso invita a costarricenses y extranjeros a visitar cinco parques nacionales para cumplir una serie de retos que prometen divertir, aportar información sobre estas áreas silvestres protegidas y, por supuesto, premiar con $800 (unos ¢450.000) al equipo ganador.

El concurso fue ideado por Asociación Costa Rica por Siempre con apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para promover la visitación a los parques nacionales Palo Verde, Tortuguero, Tapantí – Macizo de la Muerte, Carara y volcán Arenal.

LEA: Campaña acerca a ticos a sus parques nacionales

"Estos son esfuerzos que se hacen para que más personas conozcan las bellezas de las zonas protegidas que son resguardadas por guardaparques que se esfuerzan al máximo por mantenerlas en las mejores condiciones", comentó Mario Coto, director ejecutivo del Sinac.

Dinámica

El rally empezó este 5 de abril y se extenderá hasta el 2 de junio. Para participar, se debe conformar un equipo de tres a cinco personas que sean mayores de 12 años. Cada equipo debe llenar el formulario de inscripción que está disponible en http://desafio.costaricaporsiempre.org

VEA: Parques nacionales se remozan para atender mejor al turismo

Los equipos deben estar atentos a las actualizaciones que se publicarán en la página de Facebook de la Asociación Costa Rica por Siempre (https://www.facebook.com/ACRXS/), ya que allí se darán a conocer los retos.

Cada reto consta de cinco tareas. Al final, el equipo debe tomarse una fotografía grupal en uno de los rótulos informativos que la organización colocó en cada uno de los cinco parques nacionales.

Promo Desafío CRx5 [side_to_side]

Esa imagen deberá ser compartida de manera pública en el muro de Facebook de los miembros del equipo, etiquetando a la Asociación Costa Rica por Siempre y utilizando los hashtags #DesafioCRx5 y otro con el nombre del equipo.

Los ganadores, así como la tabla de posiciones, serán anunciados a través de la página de Facebook de la asociación. El equipo ganador obtendrá un premio de $800, mientras que al segundo y tercer lugar se les girarán $200.

También se premiará a la mejor fotografía con $200. Para ello, un jurado conformado por fotógrafos de la iniciativa To the wonder eligirán las cinco mejores imágenes y, mediante votación abierta, el público escogerá a la ganadora.

Igualmente, a lo largo de las ocho semanas que dura el concurso, se realizarán actividades como trivias, retos y sorteos para el público en general.











Comparta este artículo Vivir Cinco parques nacionales retan al turismo sostenible en concurso Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Cinco parques nacionales retan al turismo sostenible en concurso Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.