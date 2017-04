Reportera de 'La Nación' gana premio latinoamericano de periodismo de innovación agropecuaria

Michelle Soto labora para Grupo Nación desde el 2007

Un grupo de costarricenses investiga cómo crear huertos submarinos con algas y cómo estos pueden aportar a la nutrición del tico. Michelle Soto Méndez, periodista de La Nación, quiso contar esa historia y gracias a ella ganó el Premio Innovación y Calidad en Periodismo Red CALC/ALLTECH 2017.

Con el título "Huertos de algas marinas están listos para crecer y dar de comer a comunidades", el trabajo logró este galardón a nivel lationamericano. El reconocimiento es otorgado por la Red de Comunicadores Agropecuarios de Latinoamérica y El Caribe (CALC) y la compañía de salud y nutrición animal Alltech.

Soto comparte el reconocimiento con el periodista argentino Federico Aguer, quien escribió acerca de investigaciones en el metabolismo de una microalga.

"Recibimos más de 40 trabajos de unos 12 países, vimos calidad muy alta. Escogimos dos trabajos, sin orden de importancia, que visibilizan el poder de la ciencia y la tecnología en el campo. De esta forma visibilizamos un periodismo que habla sobre la innovación en el tema agropecuario, en donde se muestra el futuro, el hacia dónde vamos y las respuestas que van surgiendo", comentó Carlos Cursi, presidente de CALC.

Aporte. Soto ingresó a Grupo Nación en el 2007 y desde el 2010 es periodista de la Sección Aldea Global, donde se enfoca principalmente en temas de Ciencia y Medio Ambiente.

El trabajo ganador no solo aborda un tema de innovación científica y ambiental, si no que lo hace con un formato agradable, donde destaca una fotogalería y hasta una receta de cocina con algas.

La comunicadora indica que este premio es una oportunidad de visibilizar la calidad de ciencia que se hace en Costa Rica.

"Es mostrar cómo la ciencia en nuestro país se hace desde todos los campos y esto incluye el campo agropecuario. En este caso se enfoca en ver cómo este tipo de ciencia puede ayudar también en el ambiente y a la vida de las comunidades", expresó Soto.

"Toca el tema marino también, un tema al que a veces se le da la espalda, cuando no debería ser así, porque somos 11 veces más grandes en mar que en tierra", añadió.

El premio consiste en asistir a la Conferencia de Ideas de Alltech, que será en mayo próximo en Kentucky, Estados Unidos.

Este no es el primer premio que Soto obtiene. Su trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente con galardones como Premio Bayer a la Innovación para el Desarrollo Sostenible, Premio Regional de Periodismo Agrícola y Rural y Premio a la excelencia otorgado por The Society for News Desing (SND), entre otros.

También se le otorgaron menciones honoríficas del Premio Nacional de Periodismo Henri Pittier Dormond en Ciencias Meteorológicas y Cambio Climático 2014 y Premio de Periodismo en Ciencia, Tecnología e Innovación otorgado por el Conicit.

Michelle también ha destacado como escritora. En el 2016, junto a Ernesto Carman, Luciano Capelli y Yazmín Ross, publicó el libroGrandes Espectáculos Naturales, editado por Ojalá Ediciones.











