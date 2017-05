Millones de desechos plásticos se amontonan en una isla del Pacífico sur

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Washington

Una de las islas más aisladas del mundo, ubicada en el Pacífico, acumula la mayor densidad de desechos plásticos del planeta, reveló un estudio que muestra la magnitud de la contaminación de los océanos por desperdicios, que amenaza los ecosistemas marinos.

A pesar de que la isla Henderson está desierta y a más de 5.000 kilómetros del primer centro urbano importante, sus playas están tapiadas por unos 38 millones de pedazos de plástico, estimaron los investigadores cuyo trabajo se publicó este lunes en las Actas la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) de Estados Unidos.

Otro estudio publicado recientemente en la revista Science Advances reveló que el océano Ártico, también poco habitado, es el destino final de los desechos plásticos que flotan en el Atlántico Norte.

Un caso particular

La isla Henderson es una de las cuatro islas británicas Pitcairn, con una superficie total de 47 km2. Está tan aislada que apenas es visitada cada cinco o diez años por expediciones científicas.

Pero está cerca del centro de giro del Pacífico sur, un torbellino gigante donde se acumulan los desechos transportados por las corrientes marinas de América del Sur o provenientes de los buques.

Durante la más reciente expedición a la isla de Henderson, realizada en el 2015 por científicos de la Royal Society for the Protection of Birds, una ONG británica, la autora principal del estudio, Jennifer Lavers, contabilizó hasta 671 trozos de plástico por metro cuadrado en las playas.

Esto representa la mayor densidad de residuos medida hasta ahora.

"Sobre la base de nuestras muestras tomadas de cinco sitios, hemos estimado que más de 17 toneladas de desperdicios plásticos han sido depositados en la isla y más de 3.570 nuevos desechos se posan a diario en una sola de sus playas", dijo.

Según esta investigadora, "es probable que estos cálculos subestimen la magnitud de la acumulación de desechos en esta isla".