Miles de peces aparecen muertos en playas del golfo de Nicoya

Miles de peces aparecieron muertas este miércoles en varias playas del golfo de Nicoya, sin que de momento se tenga conocimiento de una causa aparente.

Gustavo Meneses, presidente ejecutivo de Incopesca, confirmó que el área afectada se extiende por dos kilómetros a lo largo de varias playas y el estero Moraga, en Puntarenas, según el operativo coordinado por el Servicio de Vigilancia Aérea.

La playa más afectada es Ensenada, desde donde recibieron el reporte. El olor que se percibe en el lugar es bastante fuerte, según constató un equipo de La Nación que está en el lugar.

De momento no se han encontrado otros animales afectados.

Incopesca trabaja en coordinación con Senasa y Guardacostas en la recolección de pruebas de materia orgánica de los peces y muestras de agua para hacer los análisis de laboratorio, cuyos resultados podrían estar listos la otra semana.

"Aún no sabemos qué vamos a hacer con los peces. Dependiendo de la marea vamos a definir qué haremos con los peces muertos que quedaron en las zonas secas", comentó.

Meneses asegura que los peces encontrados en estas playas son sardinas. Sin embargo, Gustavo Rojas, experto pesquero de la organización MarViva, las identificó como anchovetas, de la familia Engraulidae.

El fenómeno de mortandad de peces es común en zonas pesqueras, sin embargo, lo de hoy es poco común, agregó.

"Estamos preocupados por la situación, por eso queremos ahondar en más causas de este fenómeno y tener razones bien fundadas de lo que sucede".

Bernardo Jaén, director del Senasa, dijo que manejan varias hipótesis: desde la afectación por marea roja, falta de oxigenación por algas o alguna intoxicación.

Vanessa Masís, una visitante de playa Manzanillo, quedó asombrada al ver la gran cantidad de peces muertos y el fuerte olor.

"Es impresionante la gran cantidad de peces muertos. No son metros, son kilómetros, y muchas playas afectadas por este mal que muchos de los vecinos se asombraron al ver esto. No sabemos si fue por envenenamiento o por algún mal en las aguas. No se puede estar en la playa por el mal olor", dijo Masís.











