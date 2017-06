Biólogos ticos recurren a donaciones en línea para financiar investigación sobre lapa verde

Si las personas colaboran a través del financiamiento en masa o crowdfunding para realizar documentales e incluso fiestas de quinceaños, ¿por qué no proponerles financiar una investigación sobre lapa verde?

A esta reflexión llegaron los biólogos Hersson Ramírez y Otto Monge tras haber intentado sin éxito conseguir fondos para solventar los gastos de laboratorio de su investigación sobre genética de la conservación.

Habían enviado propuestas a organizaciones y zoológicos en Estados Unidos, pero no tuvieron suerte. Si bien el Laboratorio de Genética de la Conservación de la Universidad de Costa Rica (UCR) -que coordina Monge- podía ayudar al principio, este no cuenta con dinero suficiente para llevar el proyecto a término.

Eso llevó a los biólogos a explorar otras alternativas como el crowdfunding, que posibilita a cualquier ciudadano a realizar donaciones para financiar proyectos mediante plataformas en línea.

La meta es recaudar $3.500 (unos ¢2,01 millones) en 40 días (ya les quedan menos de 30 días) a través del sitio web de Experiment: www.experiment.com. Este se especializa en campañas de microfinanciamiento para ciencia.

Eso sí, el sitio web utiliza un mecanismo de "todo o nada", es decir, solo dará el dinero si el proyecto alcanza la meta y se devuelven las contribuciones a los donantes. En caso contrario, si se sobrepasa la meta, ese dinero extra se le otorga a la investigación.

Las personas pueden donar lo que tengan a bien, no existen montos preestablecidos. Según Ramírez, investigador principal del estudio de lapa verde, el monto de la comisión que cobra la plataforma -que es 8%- está incluido dentro de la meta.

Para donar, basta con ingresar a la plataforma y escribir "green macaw" en el buscador. Posteriomente, solo tiene que hacer clic en "back this project". Seguidamente, la plataforma le pedirá información sobre su tarjeta de crédito, tal como cuando se realiza una compra en línea.

También puede ingresar directamente a este enlace: https://experiment.com/projects/dna-to-the-rescue-a-first-genetic-approach-for-the-conservation-of-the-endangered-great-green-macaw

Gente financiando ciencia

Experiment es una plataforma en línea que creó alrededor suyo una comunidad de 111.000 miembros entre científicos y personas particulares.

A la fecha se han financiado 707 proyectos de investigación en ramas como biología, química, física, paleontología, neurociencias, matemáticas y antropología, entre otros.

El sitio web cuenta con apoyo de Popular Science, The Economist, BBC, Nature, The New York Times y TEDx.

A través de Experiment se han financiado 10 investigaciones relacionadas con Costa Rica, todas ellas ejecutadas por investigadores de universidades estadounidenses.

Actualmente existen dos proyectos en búsqueda de financiamiento a través de Experiment. Aparte del estudio sobre lapa verde, Emily Pappo de la Universidad de Florida solicita fondos para investigar variedades de café arábica que sean resilientes al cambio climático. Sin embargo, el proyecto sobre lapa verde es el primero propuesto por una universidad costarricense.

Los donantes no necesariamente son científicos, cualquier persona puede colaborar. "Nuestra misión es democratizar la ciencia", se lee en el sitio web.

Para Monge, estas iniciativas de microfinanciamiento también democratizan las prioridades de investigación. Hay temas que quizá no son tan atractivos, pero sí necesarios. Por ejemplo: las víboras no se encuentran entre los animales "más carismáticos", pero son importantes controladores biológicos y los estudios de sus venenos están salvando vidas en países tropicales.

Asimismo, a través del microfinanciamiento, las personas pueden dotar de fondos a proyectos de investigación que son de interés de las comunidades. Por ejemplo: si una comunidad se dedica al turismo, el conocer su biodiversidad le permitirá planificar mejor sus actividades y diversificar su oferta para incursionar en otros mercados.

Experiment busca involucrar a los donantes en la investigación. Por ello pide a los científicos, a través de las notas de laboratorio, reportar el avance del proyecto. Al final, los resultados y la discusión estarán disponibles en la plataforma.

Las personas también pueden interactuar con los investigadores al comentar en la plataforma.

"Al participar como donantes y gracias a estas herramientas que tiene la plataforma, siento que la gente se involucra más temas científicos y valora la ciencia", comentó Monge a La Nación.

"Vemos ciencia en todo lado. Está detrás de los teléfonos celulares que usamos todos los días, por ejemplo. Pero ignoramos el proceso que hizo posible esa tecnología y al no ser visible, entonces no le damos la importancia que merece", agregó Monge.

Para Ramírez, el proyecto de lapa verde busca ser útil a los individuos que conviven con el animal e incluso dependen de él a nivel turístico.

Genética para conocer la lapa verde

Su dependencia al almendro de montaña, y al estar este árbol amenazado por la deforestación, hace a la lapa verde (Ara ambiguus) una especie en peligro de extinción.

Su distribución se restringe al Caribe Norte y su población es pequeña. El último censo, realizado en el 2010, contabilizó apenas 300 individuos.

"A través del análisis genético queremos ver el estado de esa población. Cuando una población se reduce muchísimo, empiezan a surgir problemas genéticas derivados de la endogamia, ya que -al existir tan pocos individuos- se empiezan a reproducir entre parientes", explicó Ramírez.

Para ello, Ramírez ha recolectado 130 muestras de heces y plumas en Barra del Colorado, Tortuguero, Guápiles y Guácimo de Limón.

La meta es conseguir muestras de al menos 75 individuos diferentes, lo cual representaría el 25% de la población.

La siguientes fase se realiza en laboratorio. Monge enseñará a Ramírez a extraer el ADN así como a emplear diversas técnicas. También le apoyará en el análisis de datos.

"La falta de dinero nos tiene frenados. Necesitamos fondos para comprar kits de extracción y lo necesario para hacer la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)", manifestó Ramírez.

Con los datos, los biólogos esperan caracterizar genéticamente la población de lapa verde y con ello, sustentar medidas de conservación.

"Si la variabilidad genética está muy baja (lo cual evidenciaría endogamia), entonces una opción de conservación es recurrir a criaderos que permitan liberar individuos y así reforzar la población", dijo Monge.

"Este esfuerzo debe ser paralelo a la conservación del hábitat. Nada hacemos liberando lapas si van a seguir amenazadas por la pérdida de hábitat y el robo de pichones", complementó Ramírez.

Los datos también permitirían determinar, a través de la genética, si existe desplazamiento y conectividad entre lugares. Si se llegara a tener dos muestras, recolectadas en sitios diferentes, que pertenecen genéticamente a un mismo individuo, eso demostraría que el animal utiliza ambos puntos y esa información ayudaría a crear, ampliar o mejorar corredores biológicos.

Asimismo, operadores turísticos dedicados a la observación de aves podrían sacar provecho de esta información y explorar nuevas rutas para llevar a sus clientes.

El tercer objetivo de investigación es ver, gracias a los datos, si todas las lapas se comportan como una misma población o si hay grupos.