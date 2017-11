“En el programa de cuidados paliativos tenemos a 1.600 pacientes; sin embargo, hay 3.200 que no están siendo atendidos. Esos niños no tienen acceso porque sus doctores, o en el Ebais que son atendidos, no manejan la filosofía de cuidados paliativos y no los refieren. De igual manera, aunque los refirieran no tengo espacio (en los albergues) para poder recibir a todos los niños y darles la atención que es interdisciplinaria y que conlleva la parte biológica, espiritual y emocional de pacientes y sus familias”, detalló.