"Me llamaron del canal y me solicitaron que si les podía ayudar ante la particular situación que tienen y por supuesto hay gran afecto e identificación con los programas. Honestamente creo que esto es forma de estar cerca de Randall y que sepa que uno lo pueda apoyar. Esta vez en ves de ver el programa en pijamas, lo veré en traje. Lo importante es hacerle sentir a Randall que hay gente que le respalda, que estoy con él en esta situación", detalló Silva.