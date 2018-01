“ La doctora me dijo que estaba a tiempo de tratarlas. Ella me mandó reposo absoluto de la voz y me mandó a incapacitar. Puedo decir que estoy al 75% de mi 100%: antes no me salía la voz, ahora no hago tanto esfuerzo para hablar. El reposo, la terapia, los esteroides, las pastillas e inhaladores me han ayudado”, dice.