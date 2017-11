Ya en las postrimerías, una vez más, Franco le habló a su público. “Enormes gracias Costa Rica, porque sé que hay muchos venezolanos en esta tierra. Gracias por darles un nuevo hogar a mis paisanos, veo muchas banderas, me alegra y al mismo tiempo me da tristeza; Venezuela está en un momento particular y tremendo. No nos olvidemos de esa tierra. Mis venezolanos: mi apoyo y cariño. Costa Rica: gracias”, dijo, mientras más de uno se enjugaba las lágrimas, conste, tanto nacionales como suramericanos, todos unidos en un gran corazón solidario.