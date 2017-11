“Lo que prevalece en Sép7imo día es una sucesión de golpes de efecto, himnos pop imbatibles, coreografías y destrezas acrobáticas. No hay una narración demasiado consistente, ni un concepto del todo claro”, escribió Pablo Plotkin, en su reseña para The New York Times. Esto puede deberse, en parte, a que las canciones de Soda no tienen personajes definidos.