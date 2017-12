Han publicado seis discos de estudio: Jorge Pérez Fussion Ensemble (2007), Force Emancipation (2009), From the Boiler Room (2011), Live From Infinity (2013), Patáx Plays Michael (2014) y A Night to Remember (2016). Es precisamente con este último álbum que realizan la gira, eso sí, no se quedarán por fuera las piezas que conformaron sus anteriores producciones discográficas, incluso las versiones de temas de Michael Jackson y Madonna que interpretan al estilo del flamenco, acompañadas por coreografías de danza.