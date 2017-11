🔺🔻🔺Que cosa tan chula! Mezclamos una idea desafiante, géneros, nacionalidades y estilos. El resultado fue mágico y el sentimiento evidente. Gracias por tirar las fórmulas a la basura. Despegar etiquetas de prejuicio, creer en la locura y en la alquimia del arte y del corazón. Cada uno de ustedes, talentosos, de corazón honesto, de arte puro, de sonrisas de esas que hacen lunas menguantes que iluminan sobre el escenario; Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, España, Guatemala y México... nos pusimos guap@s ayer! Que momento más bonito. Nadie sabe que sucederá mañana. Ni con nuestros sueños, ni con la vida. Pero nuestro HOY de anoche, resonó. Gracias artistas por traer lo suyo a mi tierra. Gracias por colgar mis pestañas en su casa. Que nos compartamos mucha música y mucho mundo, mucho tiempo. Por lo que viene 🥂let it be anything but predictable. Like us. #PatyCantu333 🇲🇽 🇨🇴 🇪🇸 🇺🇸 🇵🇷 🇬🇹 🙌🏼 Puerto Rico

