Hay que reconocer también que la voz del originario de Valencia está en perfectas condiciones, claro, el esfuerzo físico se le notó en varias ocasiones, algo que aprovechó el artista para hacer bromas y dar una de las frases más aplaudidas de la noche: "Antes me lo decía mi madre, ahora es mi hermana quien dice: 'Ay, Juan, no deberías hacer tanto esfuerzo'. Pero si mi corazón se detiene en algún momento, me encantaría que fuera en Costa Rica", su marcado acento español hizo a la frase todavía más fuerte.