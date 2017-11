Como de la noche a la mañana, la segunda parte del programa se iluminó con la presencia musical indiscutible de la brillante violinista Rachel Barton, quien, con un hermoso sonido y la complicidad profesional de la orquesta, se impuso en las partituras del concierto de Aram Jachaturian e Introducción y Rondó Caprichoso de Camille Saint-Saëns, que hizo las veces de encore en el programa. No obstante, opino que el concierto de Jachaturian, con sus melodías pegajosas y fácil temática orientalista, no tiene nada que ver con la profundidad psicológica desgarradora de la Sinfonía de Shostakovich y no debería de ningún modo situarse en un programa a continuación de esta.