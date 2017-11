En un comunicado enviado el lunes, TriStar Pictures una empresa propiedad de Sony, dijo que retiraría la película All the Money in the World, protagonizada por Kevin Spacey del festival de Los Ángeles porque "sería inapropiado celebrar una gala en este difícil momento". La película cerraría el festival el 16 de noviembre. Dirigida por Ridley Scott, el filme es uno de los estrenos más anticipados de final de año, y muchos consideran que podría ser una posible contendiente al Óscar.