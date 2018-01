"Sabíamos que estábamos luchando contra alguien poderoso, lo que no podía imaginarme es que esta persona estaba haciendo todo lo posible por no saber nada de mí (...). Yo debo ser para Julio su mayor error, pero no voy a pedir perdón por haber nacido porque no tengo la culpa. No va a conseguir que me sienta culpable por haber nacido", le dijo Javier a ABC, en diciembre.