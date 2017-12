El pequeño José Julián nació el 3 de mayo, justamente en el cumpleaños de su papá. "Últimamente no he tenido tiempo libre, pero en esos ratitos lo que me da felicidad es estar con mi nieto, porque está hecho un rico, tiene seis meses y son puras sonrisas, me recuerda a Julián bebé. Es una emoción tenerlo y lo bonito es que estos sentimientos fluyen de lo profundo de tu ser, te lo comes a besos. Es una parte de mi vida y de las sorpresas que me da Dios, estoy muy agradecida. Estoy muy contenta con mi nieto, le salgo a comprar cosas, le doy su chuponcito, en fin, muy muy lindo", dijo Guardia en una entrevista que publicó Viva a principios de diciembre.