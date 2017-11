Arranqué muy chica, tenía 17 años. Maquillé a personalidades argentinas a las que sigo maquillando, nunca paré de hacerlo, cada vez le dedico más tiempo a esto; estar disponible siempre me ha ayudado a tener buenas oportunidades: he estado en recitales con Alejandro Sanz, siento que eso ha pasado por estar en el lugar indicado en el momento indicado. También he trabajado con Belinda, ella me contactó y hasta compró mis productos; he trabajado con Valeria Mazza y con Christian Castro. Quiero decir que para mí todos somos iguales, maquillar a todas las personas me genera la misma emoción. He estado en el Colombia Moda dirigiendo un desfile o evento donde van muchos maquilladores. Atiendo 30 personas por día y siempre lo hago con la misma pasión.