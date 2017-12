"No me detendré hasta que Miss América esté dirigida por gente que encarne la moral y los valores a los que se apega esta organización", dijo Hagan. "Ya sea que supieran de estos correos electrónicos o no esto solo confirma su incapacidad para encabezar efectivamente esta organización multimillonaria sin fines de lucro. Si realmente les importa hacer avanzar a MAO entonces todos deberían renunciar, punto".