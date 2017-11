“En una película actué junto a uno de los actores cinematográficos más importantes, tanto en Suecia como en el extranjero”, dice un testimonio. “En una fiesta, me siguió a la habitación de un hotel, me empujó con fuerza contra el suelo, se arrojó sobre mí. Me abrazó con fuerza y se rió con una expresión oscura en sus ojos. La idea de que ‘me iba a violar’ pasó por mi cabeza, pero de alguna manera logré quitármelo de encima y eché a correr”.