“Para mí cada persona es invaluable y no es solo un número o un seguidor más que abulta mis cuentas, por ello siempre trato de responder todos los mensajes que me comparten porque esa gente es la que me permite seguir haciendo lo que amo. Hay que ser agradecido con esa audiencia que consume su contenido, que lo comparte y que lo valora. Aprecio mucho al público”, consideró.