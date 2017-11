“He experimentado discriminación de género, desigualdad salarial. Me han gritado, me han faltado el respeto y me han robado el reconocimiento, también me han robado dinero. He estado en bancarrota en dos ocasiones y mucho peor, he visto de todo. He visto todo tipo de acoso, todas esas formas de crímenes sexuales. Sin embargo, he producido 20 películas y he supervisado más de 150 películas. Me gané un Óscar e incluso crie a una hija de 17 años”, dijo Schulman. ” No dejen que nos destruyan. Podemos ganar esta guerra. Es un juego. Es un juego de poder que podemos ganar”.