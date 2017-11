"Como admirador del trabajo de Sergio, no solo desde el punto de vista literario, sino de la promoción literaria y de la acogida que él como escritor le da a tantos autores, particularmente a los jóvenes, realmente me alegra mucho. Me siento identificado con el premio en el sentido de que Centroamérica es premiada porque es un fortalecimiento de ese trabajo que ha hecho para promover a nuevos autores", agregó Óscar Castillo, director de la editorial URUK.