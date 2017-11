Oriunda de Alajuelita y formada en el Castella, Carmen Calderón empezó a dar clases en 1974 tras aquella invitación de Olga Franco, que le llegó por telegrama. "Yo era una adolescente cuando empecé a trabajar. Salí del Castella en quinto año. Yo no quería hacer más que bailar. Me fui a Santa María de Dota a esconderme porque para ir a la universidad mi papá me dijo que tenía que trabajar y yo no me veía en una tienda ni en una oficina sentada detrás de un escritorio. Me fui para escapar de mi realidad en ese momento", rememora.