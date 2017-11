“Inicié como voluntario en La Carpio. El director se iba y me dijo que me tocaba a mí. Me dijo: ‘Así se hace: uno, dos, tres, cuatro’. Me preguntó: ‘Ya se lo aprendió?’ Y me dijo: ‘Ahora, súbase’ (al podio)”, recuerda sobre sus primeras lecciones con Ricardo Vargas en el 2011, entonces titular de la Banda de Conciertos de Cartago. Montero tenía 16 años.