La película de aventuras Jumanji: Welcome to the Jungle se ubicó en segundo lugar, con 55,4 millones de dólares -incluyendo en lunes de Navidad-, seguida por Pitch Perfect 3, tercera secuela de la comedia musical sobre un coro femenino universitario cuyas cantantes se reúnen para una loca gira en el extranjero ($26,5 millones).