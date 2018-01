“Yo amé ser mamá. A Niko lo adoro no solo lo adoro por ser mi hijo, sino que disfruto su compañía. Él tiene gran empatía con la gente y lo lee a uno. En un momento de la vida hay un reverso de roles, durante toda su vida yo lo cuidé, le lavaba los dientes y estaba pendiente de él.”Ahorita con este proyecto yo me quedaba dormida con ropa, colapsaba de cansancio y él me despertaba, me mandaba a lavar los dientes y me ponía la cobija, es muy tierno, me conmueve ver la personita en la que se ha desarrollado y creo que mis logros también son sus logros, todos sus sacrificios enriquecen lo que sea que yo hago. Siempre fui obsesiva con trabajo y estudios, desde que Niko está chiquitito traté de involucrarlo en mis actividades”.