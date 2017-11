No voy a negar que los superhéroes llenaron mi infancia. Todavía me son memorables las tardes domingueras en el cine Jara, en Heredia, donde –por ejemplo– no solo veíamos las películas de Supermán (así lo pronunciábamos: con acento en la a), sino que también había trueque de revistas de historietas con dichos personajes (ahora los llaman cómics).