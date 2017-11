Me sorprendo, me extraño, pero no entiendo sus reacciones. Esta vez, me intriga ver los buenos resultados en taquilla de filmes como Mujer Maravilla (2017) y ahora de La Liga de la Justicia (2017), pero no así con la muy buena película que relata el origen de dicha supermujer mientras revela la historia de su autor y de los acontecimientos que lo rodearon.