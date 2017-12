Hay que reconocer que Black Mirror no es para todo tipo de público: es para alguien que le guste la ficción y a mí me sorprendió porque estos géneros nunca me habían atrapado. ¡A veces es demasiado bizarra! Fue después de Black Mirror que empecé a ver películas y series de temáticas así de extrañas. Yo soy más apegada a la realidad, me gustan producciones más educativas, documentales o series como El Gran Hotel que es más romántico y clásico, por eso definitivamente sí hay un antes y un después en mi gusto por el cine o las series luego de Black Mirror.