Sin embargo, cuando antagonizamos la cosa es igual. Lo tengo harto con la espectacular Club de Cuervos (primera serie mexicana de Netfix y que ha sido un éxito continental... excepto en Costa Rica, misterio insondable), a la que Víctor no le ha querido entrar, y me da rabia no poder hablarle por horas de las rocambolescas estupideces-genialidades del pinche Chava; de lo enamorable que sería tener un “asistonto” tan entrañable y memorable como “Hugosánchez” y de que, una vez que nos enganchamos, adoptamos no solo al equipo de fútbol, sino también a la ciudad que lo alberga, la gloriosa Nuevo Toledo, un pueblo que se las tira de metrópoli, en alguna parte del norte de México y que, aunque no existe en la vida real, alberga a miles que desde Club de Cuervos y para el resto de la vida, seremos “nuevotoledanos” de hueso colorado. Por ahora, tengo esa batalla perdida con Víctor Fernández. Lo siento mucho por él.