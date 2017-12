Tras seleccionar a sus compinches, El profesor los reúne para enseñarles qué se debe y qué no se debe hacer. Los asaltantes intentarán salir con dinero recién impreso y sin registros; pero no será nada sencillo porque la policía los tiene rodeados y porque, además, deben de cumplir con cuatro reglas: nada de nombres, sin preguntas personales, prohibidas las relaciones amorosas, y la más inquebrantable de todas: no debe haber ni una gota de sangre.