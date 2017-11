Sorpresa. El que The Punisher tenga su propia serie no era parte de los planes originales de la asociación entre Marvel y Netflix. El acuerdo inicial entre los dos gigantes prevía solo series para otros héroes neoyorquinos de la editorial: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Todos ellos ya tuvieron sus respectivas series, previo a juntar esfuerzos en el crossover de la miniserie The Defenders, estrenada en agosto de este año.