El nuevo S.W.A.T. viene bien apadrinado, con productores y directores ligados al proyecto de la talla de Shawn Ryan (The Shield), Aaron Rahsaan Thomas (CSI: NY), Neal Moritz (Prison Break), Marney Hochman (Timeless), Danielle Woodrow (Sons of Anarchy) y Justin Lin (The Fast and the Furious 3-6).