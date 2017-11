La que no vimos venir y nos llenó de gozo y orgullo por él, fue que hace unas tres semanas Hernández Fuertes le ofrendó una oda a la vida, a la esperanza y al amor al casarse con una hermosa cartaginesa (no podía ser de otra forma, ya que eso fue la provincia que Juan Luis adoptó como morada desde que llegó al país y a la que ama con locura). Ella se llama Rocío Carranza, con solo lo que vimos en la boda dedujimos que es un mujerón a la altura de su consorte. No saben: canta como una diosa y, en lugar de leer sus votos de bodas, los cantó; nos sacó el menudo y las lágrimas a todos los que asistimos al enlace, celebrado en el Hotel El Guarco.