Y luego, ya como corolario de un 2018 para recordar con gran orgullo, hace pocas semanas trascendió que el novel Daniel Zovatto fue fichado como protagonista de una nueva serie de HBO, Here and Now, en la que interpretará a uno de los cuatro hijos del matrimonio formado por los consagrados actores Holly Hunter y Tim Robbins, ambos ganadores del Óscar.