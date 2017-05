Usuarios de Netflix desayunan comedias y almuerzan dramas

Plataforma de TV por Internet analiza consumo de sus usuarios durante el día

Iniciar y terminar el día riendo y tener hambre de drama a la hora del almuerzo, parecen ser algunas de las costumbres de quienes hacen de Netflix su compañera de entretenimiento.

La popular aplicación de televisión por Internet reveló cuáles son los tipos de programas que las personas suelen escoger durante el día.

Para ello se basó en los datos de 77 millones de cuentas de sus usuarios en 20 países, las mismas fueron analizadas durante seis meses.

Según explicó la compañía "los picos de streaming o transmisión se identificaron tomando como base los días de la semana y las horas en las que ciertos géneros destacan en relación con la totalidad de las horas vistas a diario de ese mismo género".

¿Qué descubrió Netflix? Que a sus suscriptores les gusta empezar el día de buen humor, por eso en el plato de desayuno se sirve comedia y animé.

LEA: Netflix ya permite a usuarios Android descargar contenidos en tarjetas de memoria

Antes de las 8 a. m. las sitcoms o comedias de situación como Fuller House ocupan las pantallas de los usuarios e incluso, antes de las 6 a. m., es 34% más probable que los miembros de Netflix estén viendo este tipo de series en comparación con el resto del día.

Master of None, Friends y Two and a Half Men suelen ser compañeros del café mañanero. Aunque también se observó que en países como Argentina, México y Colombia, Naruto y Death Note (animé) aumentan su audiencia entre 6 a. m. y el mediodía.

Cena y madrugada

A la hora del almuerzo, es el momento apropiado para el drama, al menos así lo consideran los usuarios de Netflix, pues series de este tipo acaparan la pantalla: el 47 % del streaming entre el mediodía y las 2 p. m., responde a contenidos dramáticos. Esto significa "un aumento del 5 % en comparación con el resto del día", afirma la plataforma de TV por Internet.

En países como Brasil, durante este horario es 25 % más probable que eso ocurra. Así también en ese horario los usuarios se devoran Orange is the New Black, Shameless, House of Cards, Supernatural y Grey's Anatomy, aunque no necesariamente los programas mencionados son los más vistos.

The Walking Dead, Dexter, Breaking Bad y Stranger Things son las series elegidas para la noche pues el género thriller aumenta un 27%, pero no suele ser esto lo último que las personas ven antes de dormir, pues el humor vuelve a ser necesario para conciliar bien el sueño.

Los espectadores recurren a BoJack Horseman y The Unbreakable Kimmy Schmidt, para irse a la cama de buen humor, entre otras alternativas que brinda la plataforma.

LEA: 'Abstract' en Netflix: una serie en que la vida es diseño

La famosa plataforma de videos también descubrió que los trasnochadores optan por ver documentales o contenidos con los que puedan aprender. "Globalmente 15 % del streaming se produce entre la medianoche y las 6 a. m., y sube hasta 21 % en Japón y Corea del Sur", aseguraron en un comunicado.

Los programas consumidos de madrugada son Chef's Table, Making a Murderer, Planet Earth y Abstract, cuya audiencia suele aumentar en un 24 %.

Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix comentó: "Les dimos el control a los consumidores y es muy interesante ver cómo responden cuando no están atados a una programación, más aún cuando estos patrones se replican en todo el mundo".











