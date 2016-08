Gamers competirán para representar a Costa Rica en Mundial de Deportes Electrónicos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Seis jóvenes costarricenses representarán por primera vez al país en la justa mundial de deportes electrónicos o e-sports. La delegación se definirá en un certamen eliminatorio nacional, que concluirá este sábado con una final que se realizará en el Gamer Fest, en las instalaciones de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), en barrio Tournón.

Los ganadores de la final estarán en la octava edición del Campeonato Mundial de Deportes Electrónicos, que se celebrará en Jakarta, Indonesia del 6 al 9 de octubre. Los ticos competirán en HearthStone (video juego de cartas creado por Blizzard en el 2014) y League of Legends (título desarrollado por Riot en el que compiten equipos de cinco jugadores).

El mundial es organizado por la Federación Internacional de Deportes Electrónicos (IESF), la cual extendió la invitación a Costa Rica a través de de la Liga Tica de Leyendas, única organización en el país avalada internacionalmente para organizar este tipo de competiciones

La justa mundialista reunirá a otros 29 países que participarán en League of Legends, Counter Strike y HearthStone. La edición anterior se realizó en Corea del Sur en el 2015, en esa ocasión Serbia se coronó campeón de la actividad.

"Para la Liga Tica de Leyendas es un honor y orgullo, pero también una gran responsabilidad ser la encargada de realizar este tipo de torneos en el país, escoger a una selección nacional para que nos represente, y también popularizar y educar sobre la disciplina del deporte electrónico, e introducir esta práctica en la cultura costarricense y centroamericana", comentó Felipe Montoya, organizador del certamen eliminatorio y vocero de la Liga Tica.

Los campeonatos mundiales de videojuegos no son algo nuevo, desde 1996 se realizan competiciones como Battle by the Bay que reunió a los mejores exponentes de Street Fighter II en el mundo, luego esa tradición se convirtió en el Evolution Championship Series, certamen en el que compitieron cuatro costarricenses en el 2015.

También, los deportes electrónicos han tenido un auge exponencial en el último quinquenio, según el último informe de Newzoo, firma que sigue las proyecciones de entretenimiento electrónico a nivel mundial, la audiencia de los e-sports creció hasta los 256 millones de espectadores durante los mayores torneos internacionales del año pasado, llegando así a más de 27 países de todo el mundo e incluso superando transmisiones de deportes consolidados como el rugby, baseball y baloncesto.

Las finales se definirán el sábado en la Ulacit, en el marco del GamerFest. La entrada a la actividad costará ¢4.000 colones. El encuentro será animado por un grupo de cosplayers, además se efectuarán torneos de FIFA, Need for Speed, Call of Duty, entre otros.