Internet Society destaca a tica entre 25 jóvenes que usan la web para 'hacer la diferencia'

La desamparadeña Jazmín Fallas fue seleccionada por la organización global Internet Society, como una de las 25 jóvenes de todo el mundo apasionadas por el uso de Internet y que ejercen un impacto positivo en sus comunidades y en el mundo.

Ella es la responsable de Hyena, una tienda en línea que vende productos, principalmente manualidades, elaboradas por mujeres jefas de hogar. La iniciativa no solo les permite ofertar sus productos, sino también les brinda capacitación.

"Representando a 19 países de cinco continentes, las 25 iniciativas de los premiados de menos de 25 años incluyen la creación de un movimiento juvenil contra el matonismo en línea en Australia, la educación en salud electrónica para adolescentes en Tanzania y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, para romper el ciclo de pobreza para las familias en Costa Rica", explicó la Internet Society en un comunicado de prensa.

Esta organización se dedica a asegurar que la red siga siendo abierta, transparente y definida.

Iniciativa para mujeres

Según Fallas, el sitio que ella creó está pronto a lanzarse, e iniciará con los productos de 15 mujeres a las cuales se les cobrará un precio mínimo y justo por estar en la plataforma. Ese dinero servirá para darle mantenimiento a su portal.

La inspiración le vino a esta muchacha de la propia experiencia de su madre, que debió sacar a adelante a cinco hijos.

"En mi caso soy de una familia de escasos recursos. Cuando mi mamá estaba recién separada no tenía trabajo y se dio cuenta de que podía hacer muchas manualidades. Yo noté que hay muchas artesanas y jefas de hogar que no se sienten empoderadas para emprender, por diversas razones, por ejemplo, que no saben cuál es el precio adecuado al que lo debía vender", recordó Fallas.

Pero eso, la joven decidió estudiar administración de negocios con énfasis en mercadeo y con su iniciativa pretende ayudar a estas mujeres, no solo vendiendo sus productos, sino trabajando con ellas en sus habilidades blandas (relacionadas con destrezas como trabajo en equipo, empatía, liderazgo).

La muchacha se mostró sorprendida tras recibir el galardón: "Fue un honor, en el grupo todas son personas extraordinarias, a mí me gustaría que esto sirva para motivar a otros costarricenses".

"Yo soy de Desamparados; creo que durante los últimos años nos han puesto como un estigma, de que somos una región donde solo violencia y problemas sociales. Pero cuando una persona se siente motivada a hacer un cambio, no importa en qué ámbito social se esté desarrollando si ve cómo buscarle solución a los problemas", comentó Fallas.

Además, la joven dijo que desea que la gente se sienta motivada a alcanzar sus sueños, a mover al mundo y "tener esa chispita de ser diferentes".

La premiación se efectuó en Los Ángeles, California el pasado lunes 18 de setiembre.