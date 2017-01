Hombres son más atrevidos en redes sociales para ganar un 'me gusta'

Encuesta a usuarios de redes realizada por Kaspersky Lab

Caballeros se molestan más que las mujeres cuando la persona que les agrada no les da 'like' a lo que suben

¿Qué estaría dispuesto a hacer para obtener un "me gusta" en redes sociales? ¿Publicar fotos de amigos pasados de tragos o revelar situaciones embarazosas sobre algún compañero de trabajo? Según una encuesta realizada por Kaspersky Lab, a usuarios de Internet, los hombres son capaces de hacerlo, en mayor medida que las mujeres.

La consulta sugiere que los caballeros son más propensos que la población femenina a hacer cosas atrevidas con tal de cazar "likes". Por ejemplo, un nueve por ciento estaría dispuesto a publicar una foto desnudo, en comparación con un 5% de las mujeres. También el 13% de los hombres publicaría imágenes de sus amigos con alguna prenda reveladora.

En ese mismo porcentaje, ellos afirmaron que se animarían a publicar algo confidencial sobre su empleador o algo vergonzoso acerca de un amigo (12 %) frente a un 6% de las mujeres que tendrían disposición a hacer lo mismo.

LEA: 'Caza' obsesiva de 'likes' impide gozar vivencias irrepetibles

La encuesta también mostró que una de cada 10 personas modifica la verdad en redes sociales para sentirse bien con su vida y que, en el caso de los hombres, el 14% prefiere ser más atrevidos con sus publicaciones para atraer la atención en estas plataformas, en vez de dar a conocer lo que están enfrentando realmente.

"Al buscar la aprobación social, se ha dejado de ver el límite entre lo que se puede dar a conocer y lo que es mejor mantener en privado", aseguró Evgeny Chereshnev, director de redes sociales en Kaspersky Lab, en el blog de esta compañía.

La encuesta también destaca que el 29% de los hombres se sentiría molesto si la persona en la que están interesados no le da un "me gusta" a sus publicaciones. Asimismo, al 24% de ellos les preocuparía si pocas personas gustan de sus publicaciones, pues sus amigos pensarían que no son populares, en comparación con 17% de las mujeres que lo creen así también.

LEA: Realidad e irrealidad en las redes sociales

Consultada por Kaspersky Lab, la psicóloga de medios Astrid Carolus, de la Universidad de Würzburg, manifestó que esta conducta podría indicar que "los hombres están más dispuestos a asumir riesgos".

En términos generales, la encuesta demostró también que el 58% de las personas tienden a sentirse incómodas y molestas cuando sus amistades suben a redes sociales fotos que no les gustaría ver publicadas.

"En general, se necesita ser más consciente e intuitivo al manejar la información que se comparte en redes sociales", concluyó Chereshnev.

La tendencia a aparentar en redes sociales una vida diferente a la real no solo ha intrigado a científicos, sino también ha motivado trabajos audiovisuales como el de Kerith Lemon, titulado A Social Life.

En el video de poco más de ocho minutos, la cineasta expone la historia de una joven que se esfuerza por aparentar una vida en línea muy interesante. Sin embargo, sufre cuando no obtiene nuevas notificaciones de "me gusta", o comentarios en sus publicaciones.











