Costarricense contribuye a elevar calidad de los subtítulos de videos en Youtube

En Youtube se generan 400 horas de video cada minuto, para muchos de esos contenidos no hay subtítulos. La ingeniera costarricense Liat Kaver, trabaja a diario para hacer más accesibles estas producciones a todo el mundo.

La joven de 31 años es gerente de producto en el área de infraestructura y generación de subtítulos automatizados de esta plataforma de Google.

Desde que tenía un año de edad, esta graduada en Ciencias de la Computación de la Universidad de Costa Rica fue diagnosticada con pérdida lateral auditiva y comenzó a utilizar audífonos y a leer los labios de las personas. Por esa razón, cuando tuvo la oportunidad de trabajar en esta división de Youtube la tomó.

Kaver conversó con La Nación, tras participar del anuncio de una donación de Google.org, que replicará un programa centrado en niñas y tecnología en la región centroamericana.

– ¿Cuál es su labor en Youtube?

– En el 2009, Google creó los subtítulos automáticos basados en algoritmos de aprendizaje y de reconocimiento del habla, que básicamente lo que hacen es tratar de transcribir lo que se menciona en el video.

"Yo laboro en el equipo que está mejorando la calidad de la transcripción de esos subtítulos, lo que toca es trabajar con equipos de investigación y con diferentes componentes de la plataforma para integrarlo".

– ¿Cuál es el principal reto tecnológico al que se enfrentan usted y su equipo?

– El contenido de Youtube es muy diverso, lo que tenemos que buscar es que la transcripción de los subtítulos sea de muy alta calidad para toda esa variedad de contenido. Muchas veces los videos no van a tener alta calidad, pues algunos contienen gente hablando a la misma vez o ruido de fondo.

"Nosotros tenemos que lidiar con esas variables y encontrar un algoritmo que sirva para todos esos múltiples casos".

– ¿Cómo se abrió camino para llegar a Youtube?

Me gustaba mucho la matemática, resolver problemas y también una de las razones por las cuales estudié esta carrera es porque no estaba muy segura de qué quería estudiar más adelante. Yo veía la computación como un área que me permitía aplicarla a muchas ramas después.

"Si al final lo que quería era estudiar medicina, podía después estudiar biocomputación; cualquier rama que me interesaba yo encontraba una forma en que la computación podía ser aplicada y al final me quedé en tecnología.

"Trabajé cuatro años y medio en GBM,como analista de desarrollo de negocios ayudándolos a crear nuevos servicios.

"Luego decidí complementar mis habilidades en el área de administración de negocios, entonces hice una maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que es una universidad enfocada en innovación y tecnología.

"Empecé mi proceso para aplicar a las empresas, me preparé mucho para las entrevistas y logré entrar a Google. Comencé en Cloud, ahí estuve solo tres meses, luego decidí que quería trabajar en un campo que me apasiona: el de la accesibilidad".

– ¿Cuál consejo le daría a quienes están por decidir una carrera?

Les diría que deben preguntarse: ¿Dónde se ven en unos años? ¿Qué es lo que realmente les interesa para lograr tener un impacto? Teniendo eso en mente, ver qué carreras son relevantes para lograr esa meta.

"Lo más importante es identificar lo que te apasiona, a final de cuentas es importante tener un trabajo donde la persona sienta que está colaborando con el progreso en el área que le interesa".

– ¿Cómo se combina una carrera de tecnología con otras áreas de la vida?

– Llega un momento en toda carrera que uno piensa: "Esto es muy difícil" y vas a querer cambiarte porque sentís que ya no podés dar más.

"Yo les digo que la carrera que escojan tienen que disfrutarla.También es importante la gente de la que te estás rodeando.

"Cuando yo estuve en la Universidad, los audífonos me dejaron de proveer la calidad que yo necesitaba para que me fueran útiles.

"Estuve un año solamente leyendo labios, fue un año muy difícil para mí. Me empezó a ir no muy bien en los cursos y uno de los profesores que se llama Édgar Casasola, se me acercó y me dijo: 'Liat, algo te está pasando' y yo le dije: " Esto está muy difícil". Entonces me dijo: "Algo te está pasando, mirá a ver qué es, para saber cómo te podemos ayudar".

"Ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta de que estaba teniendo el problema de audición.

"Por eso, yo le agradezco a ese profesor que me dijo: 'Usted es excelente, está pasando por un momento difícil, yo estoy seguro que está aprendiendo muchísimo'".

– ¿Cómo se puede lidiar con los estereotipos?

– Lo primero es tener confianza en las habilidades que uno tiene, saber que existen los estereotipos. He leído mucho sobre el tema de las mujeres, por ejemplo, que en una reunión donde hay muchos hombres no nos sentimos cómodas dando una opinión. Por eso, cuando yo noto que eso está pasando y hay varias mujeres que no están opinando las involucro.











