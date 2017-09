Dos jefes de Equifax renuncian en EE.UU. tras megapirateo informático

San Francisco

Dos directivos de la agencia de informes de crédito Equifax dimitieron, ocho días después de la revelación de un gigantesco pirateo informático de datos personales de más de 140 millones de estadounidenses, anunció la compañía este viernes.

"El director de los sistemas de información y el director encargado de la seguridad dimiten", indicó Equifax en un comunicado.

"La investigación interna de Equifax sobre este evento sigue en curso y la empresa sigue trabajando estrechamente con el FBI", la policía federal, dijo la empresa.

En Canadá, el Comisión de Protección de la Vida Privada anunció a su vez este viernes el inicio de una investigación sobre el caso.

"Esta investigación constituye una prioridad para el Comisariado, teniendo en cuenta lo sensibles que son las informaciones que posee Equifax", señaló el organismo federal en un comunicado.

Equifax, una de las agencias de informes de crédito más importantes de Estados Unidos, que colecta y analiza los datos personales de consumidores que piden préstamos, anunció la semana pasada el pirateo entre mediados de mayo y finales de julio de datos sensibles de sus clientes: nombres, direcciones, números de tarjetas de crédito o de seguridad social y otros.

Tantos datos podrían permitir usurpaciones de identidad.

La revelación de este pirateo provocó la apertura de una investigación judicial en Nueva York, la presentación de varias demandas por parte de clientes y el anuncio de una auditoría a comienzos de octubre del presidente de Equifax, Richard Smith.

En Costa Rica

En el país, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) solicitó a la empresa informar si el inconveniente afectaría de alguna manera a sus plataformas ubicadas en Costa Rica.

Rodolfo Méndez Solano, apoderado generalísimo de EFX Costa Rica, aseguró que "no tienen indicación alguna sobre accesos no autorizados en EFX de Costa Rica S.A. y que los delincuentes accedieron a los sistemas de Equifax Inc. a través de una aplicación web diseñada únicamente para el uso de consumidores estadounidenses".

La compañía también confirmó que contrataron a una firma líder en ciberseguridad que se encargará, de forma independiente, de realizar una amplia investigación forense "para determinar el alcance de la intrusión ocurrida en Estados Unidos, incluyendo los datos específicos que fueron afectados", afirmó Prodhab en un comunicado de prensa.