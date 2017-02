Diego Espitia: 'Antes de publicar una foto en redes sociales pregúntese si le gustaría verla en una primera plana'

Especialista y conferencista en temas de ciberseguridad

Según él, la gente debe tener claro que Internet es virtual, pero sus riesgos no

Diego Espitia, el jefe de seguridad de Eleven Paths, la Unidad Global de Ciberseguridad de Grupo Telefónica asegura que la tecnología puede ser como la dinamita: en un inicio, se usaba para facilitar la vida, para abrir caminos, pero también fue el hombre quien comenzó a utilizarla para el mal. Por ello, se debe emprender el proceso de crear conciencia y adoptar medidas para su uso apropiado.

El colombiano Espitia participó como conferencista en el TIC Fórum 2017 y relató a La Nación cómo las personas suelen ser la puerta de entrada para los ataques de cibercriminales.

Cuando publicamos información en redes sociales, ¿qué errores cometemos?

La gente desafortunadamente no tiene en cuenta cómo está publicando las cosas. Cuando accedes a las redes sociales te ponen un listado de reglas (condiciones de uso). Nadie las lee, pero hay cosas que son de uso y de lógica.

Tú subes una fotografía y la marcas como pública, lo que marques como público puede ser usado por ellos (la plataforma social). Puede que lo subiste y a los 10 minutos lo marcaste para que estuviera disponible solo para tus amigos, pero si uno de los amigos que lo ve es tu mamá y ella lo republica, esa información será pública.

Eso es lo que la gente tiene que aprender a tener conciencia, tanto de respetar que la persona lo publicó solo para que lo vieran sus amigos, como de no compartir información de manera pública.

¿Qué se le puede aconsejar a los padres que gustan de compartir fotos de sus hijos?

Yo tengo un consejo claro para los papás: Internet es virtual, pero sus riesgos no. Ellos pueden llegar a ser los culpables de lo que les suceda a sus infantes.

A como nos educaron en casa: no saludes a cualquiera, no andes por donde no tienes que andar. En la actualidad las redes sociales permiten el control parental; actívenlo y tengan un lazo de confianza con sus pequeños.

Hay un ejemplo que me dio un director de Telefónica que me pareció genial. Díganle a sus hijos que publiquen lo que quieran, pero que antes de enviarlo a la web, se pregunten si les gustaría que esa foto o esa información fuera la primera plana de un periódico, o estuviera en un noticiero en televisión. Si la respuesta es no, es mejor que se abstengan de publicar.

¿Desaconseja este tipo de publicaciones?

Controlar lo que está en Internet es complicado. Yo no digo que no suban fotos de niños, pero súbanlas en ambientes donde no puedan ser usadas por terceros.

A veces, nace el niño, le toman fotos mientras lo están bañando... y eso al otro día termina de portada en una página de pedofilia.

¿Cuáles son los riesgos en el uso de aplicaciones de mensajería?

El problema en el uso de sistemas de mensajería instantánea no está en cuan malos o buenos son, sino cómo los aseguras.

WhatsApp hasta hace siete u ocho meses atrás puso el cifrado en sus comunicaciones, o sea, que antes si usted llegaba y se conectaba a una red inalámbrica abierta, todo lo que decía podía ser interceptado.

Esas son cosas que no dependen tanto de la aplicación como de la conciencia de la persona.

¿Son vulnerables los dispositivos móviles?

Un celular de hoy tiene la misma capacidad que una computadora; lo único que necesito como delincuente es algo conectado a Internet, para generar fraudes o ataques.

Todos podemos ser víctimas de un ciberdelito y está en nosotros protegernos.

Nosotros detectamos una botnet, es decir, una red de computadores zombies hecha de dispositivos móviles; tenía seis millones de dispositivos, entonces cualquier persona sentada en la sala de su casa puede estar lazando un ataque.

¿Cuáles son los indicadores de que mi dispositivo, sin yo saberlo, está lanzando un ataque?

Cuando tu teléfono se empiece a calentar sin que lo estés usando, consumas más datos de los que acostumbras, o bien, cuando intentas entrar a Internet y no lo logras, son anomalías que no deberías tener en tu móvil. Si estás generando tráfico en un ataque se calienta la batería.

¿Y que hacer en esos casos?

Existen antivirus, no descargues de tiendas no oficiales, no descargues solo por seguir una tendencia.











