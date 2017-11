“Muchas personas que crecieron conmigo, con quienes jugaba, había días que yo sabía que no iban a poder cenar porque en su casa no había comida. Eso pasa mucho en Guatemala, hay niveles de pobreza muy altos y me gustaría que eso no pasara. No creo que eso acabe mientras viva, pero me gustaría tratar de ayudar un poco”, dice.