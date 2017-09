iPhone 8 estará a la venta en Costa Rica a partir del lunes 25 de setiembre

Este lunes 25 de setiembre, trece días después de su lanzamiento mundial, el iPhone 8, la última versión de teléfono inteligente de Apple, estará a la venta en Costa Rica.

En esa fecha, Tiendas Gollo distribuirá el dispositivo en sus cinco locales full concept, ubicados en Zapote, Paseo de las Flores, Guadalupe, City Mall (Alajuela) y Belén.

Los comercios de esta denominación ofrecen productos especializados, principalmente en el área de la tecnología, los cuales no están disponibles en las demás sedes de la marca.

LEA: Apple lanza nuevo iPhone X para conmemorar 10 años del dispositivo.

El iPhone 8 también estará a la venta en la tienda virtual www.gollotienda.com.

El dispositivo que primero llegará a suelo tico es el iPhone 8 tradicional. Su otra versión, el iPhone 8 Plus, estará disponible a partir del viernes 29 de setiembre.

Ambos se podrán adquirir en el modelo de 64 GB, en colores gris espacial, plata y oro, a un precio de ¢649.900 en el caso del iPhone 8.

Gollo no ha comunicado el precio del iPhone 8 Plus.

Sus atributos

El iPhone 8 y el y iPhone 8 Plus presentan una mayor resistencia al polvo y al agua. Además, cuentan con un chip A11 Bionic, que promete ser 70% más eficiente que su antecesor, el A10.

Las pantallas de estos dispositivos tienen tamaños de 4,7 y 5,5 pulgadas, respectivamente.

El iPhone 8 ofrece una cámara de 12 megapixeles; en su versión Plus integra cámara dual, como ya lo hacía el iPhone 7 Plus. Además, ambos pueden ser cargados de forma inalámbrica; incluso con dispositivos que no sean de la marca Apple.

El teléfono salió a la venta mundialmente el pasado 12 de setiembre, día en que la gigante de la manzana comunicó el lanzamiento de nuevos smartphones; entre ellos, el iPhone X, que cumple 10 años este 2017.

En otros comercios

Por el momento, Gollo será el único distribuidor del aparato en Costa Rica.

Tiendas Monge, otro comercio que normalmente lo comercializa, todavía no ha definido a partir de cuándo lo venderá.

La marca Movistar, por su parte, dijo que próximamente anunciará la fecha de venta en sus tiendas.

En el caso de Kölbi, Ana Molina, directora de negocio y comunicación de esta firma, dijo que harán el anuncio en cuanto se les informe el día oficial de lanzamiento del teléfono en Costa Rica.

No fue posible comunicarse con las tiendas iCon.